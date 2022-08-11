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Понесли потери и отошли: ВСУ помотлошили оккупантов возле Павловки на Запорожском направлении

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Понесли потери и отошли: ВСУ помотлошили оккупантов возле Павловки на Запорожском направлении

Фото: Associated Press

В Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов, однако в направлении Павловки ВСУ заставили россиян сверкать пятками.

Вражеская авиация действовала вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы фиксировались возле Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковловки, Гуляйпольского, Великой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехова, Времовки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума. Авиация врага действовала поблизости Полтавки. Оккупанты понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки", — говорится в сообщении.

Отметим, российские оккупанты, потерявшие на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму практически десяток истребителей, планируют привлекать устаревшие бомбардировщики Су-24М.

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