"Понесли потери и отступили": в Генштабе рассказали о попытке армии РФ штурмовать села на Харьковщине

"Понесли потери и отступили": в Генштабе рассказали о попытке армии РФ штурмовать села на Харьковщине

На Слобожанском направлении идет перекидывание вооружения и военной техники врага в район города Купянск.

Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 24 апреля.

"Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха. Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в первые дни войны удержали "ситуацию те, кто не знал, что нужно бояться".

Он добавил, что Украина полностью возобновила управление над ситуацией в стране на 3-5 сутки. Тогда украинская армия начала выбивать оккупантов с новой силой.

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