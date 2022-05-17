Понесли значительные потери: в оккупированном Крыму подразделения РФ пытаются восстановить боеспособность - Генштаб

На отдельных полигонах полуострова запланировано проведение боевого согласования подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты.

На временно оккупированной территории Крыма продолжаются меры восстановления боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за 17 мая.

"Так, по имеющейся информации, на отдельных полигонах полуострова запланировано проведение боевого согласования подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты", — говорится в строительстве.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала трансформацию вооруженных сил. "Прямо сейчас, во время войны, переходим на стандарты НАТО. Получаем много современного оружия для украинских военных. Наша армия высоко мотивирована защищать свою землю и европейские границы", — отметил он.

О восстановительных работах на деоккупированных территориях – брифинг Кирилла Тимошенко

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