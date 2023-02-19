"Понесут катастрофические потери": эксперт объяснил причину неудач россиян на войне

По словам эксперта, в армии России сейчас находится около 5 тысяч боеспособных танков.

С начала полномасштабного вторжения русские оккупанты не воспользовались своим первоначальным техническим преимуществом. Поэтому сегодня оккупационные войска терпят такие большие потери в Украине.

Об этом эксперт Defense Express Иван Киричевский сообщил в эфире телеканала FREEДОМ.

Он рассказал, что у россиян все идет производство новой техники, впрочем, с большими ограничениями.

"В течение прошлого года "россияне смогли записать себе в актив около 20 боевых самолетов, до 100 модернизированных танков и некоторое количество новых боевых машин пехоты — БМП-3", — сказал эксперт.

По его словам, в армии России сейчас находится около 5 тысяч боеспособных танков. В то же время, бронемашин и артиллерии у врага – 30% от довоенного потенциала.

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Он также отметил, что Россия пытается воевать на расконсервированной технике, "но, к счастью, у них это получается не очень".

"Если следить за цифрами, они практически огромны: за все время войны русская армия сняла с хранения минимум 6 тыщ танков, минимум 5 тыщ бронемашин и 4 тыщи единиц пушек. При грамотном использовании это могло бы нас задавить числом. Но выходит, что российские собственной техническим преимуществом воспользоваться не смогли, и поэтому понесут такие катастрофические потери, – отметил Киричевский.

Как стало известно, российская армия потеряла около 600 военных за предыдущие сутки.

В то же время, по мнению экскомандующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса, Вооруженные силы Украины смогут отбросить российские войска еще дальше уже летом, но это будет зависеть от поставок оружия и стратегии.

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