"Понимает поражение и боится Украину": Климкин рассказал о главном месседже Путина на параде

Российский диктатор Владимир Путин, развязавший варварскую войну в Украине, понимает, что все идет к его поражению.

Текст речи Путина на 9 Мая свидетельствует о его страхе и нервном отношении к войне в Украине. Своими словами на параде глава Кремля намекал, что хочет разговаривать с Западом.

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в интервью OBOZREVATEL.

"Он (Путин. – ред.) понимает, что все идет к поражению, как бы он ни подавал, что все идет по плану. Ведь захватить Украину за несколько дней не удалось. Сам текст речи и главное, как он ее читал, показывает его болезненное и нервное отношение к войне с нами. Любой психолог вам это скажет. Его месседж очень прост: он нас не признает, он нас даже боится, относится к нам нервно и болезненно, и хочет разговаривать с Западом", — сказал Климкин.

Также читайте Путин просчитался и теперь у него нет возможности выйти из войны с Украиной — Байден

В то же время экс-глава МИД Украины заявил, что не верит ни в какие мирные соглашения с нынешним режимом в РФ. По его словам, Путин в речи намекал на разговор с Западом.

"Он не хочет с нами разговаривать – он показал это, сознательно не упомянув Украину", — заметил Павел Климкин.

Напомним, в СНБО сообщили, почему в российских городах отменили авиапарад.

Читайте также: