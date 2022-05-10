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"Понимает поражение и боится Украину": Климкин рассказал о главном месседже Путина на параде

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"Понимает поражение и боится Украину": Климкин рассказал о главном месседже Путина на параде

Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин, развязавший варварскую войну в Украине, понимает, что все идет к его поражению.

Текст речи Путина на 9 Мая свидетельствует о его страхе и нервном отношении к войне в Украине. Своими словами на параде глава Кремля намекал, что хочет разговаривать с Западом.

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в интервью OBOZREVATEL.

"Он (Путин. – ред.) понимает, что все идет к поражению, как бы он ни подавал, что все идет по плану. Ведь захватить Украину за несколько дней не удалось. Сам текст речи и главное, как он ее читал, показывает его болезненное и нервное отношение к войне с нами. Любой психолог вам это скажет. Его месседж очень прост: он нас не признает, он нас даже боится, относится к нам нервно и болезненно, и хочет разговаривать с Западом", — сказал Климкин.

В то же время экс-глава МИД Украины заявил, что не верит ни в какие мирные соглашения с нынешним режимом в РФ. По его словам, Путин в речи намекал на разговор с Западом.

"Он не хочет с нами разговаривать – он показал это, сознательно не упомянув Украину", — заметил Павел Климкин.

Напомним, в СНБО сообщили, почему в российских городах отменили авиапарад.

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