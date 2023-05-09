Понимают, что деоккупация близка: в оккупированной Запорожской области паспортисты бегут, горят документы

У некоторых из коллаборантов паспорта забирают, выдают какую-то справку и отправляют в "эвакуацию".

Так называемая "миграционная служба" приостановила в Мелитополе Запорожской области выдавать российские паспорта, сожгла все документы и скрылась.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона.

Также читайте Шмыгаль рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ

"Из основного места, где была расположена ("миграционная" – ) служба, – это административный Мелитопольский центр, структура выехала, сожгла документы. Те, кто были "гастролерами" из России, простились с местными сотрудниками",

– заметил Федоров.

По его словам, у некоторых из коллаборантов паспорта забирают, выдают какую-то справку и отправляют в "эвакуацию". Федоров понял, что таким образом россияне пытаются скрыть преступления во время своего псевдореферендума.

Напомним, в Мелитополе оккупанты спровоцировали безумную панику на въезде в Крым.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber