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Понимают, что деоккупация близка: в оккупированной Запорожской области паспортисты бегут, горят документы

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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906
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Понимают, что деоккупация близка: в оккупированной Запорожской области паспортисты бегут, горят документы

В оккупированной Запорожской области паспортисты бегут, документы горят / Фото: unian.net

У некоторых из коллаборантов паспорта забирают, выдают какую-то справку и отправляют в "эвакуацию".

Так называемая "миграционная служба" приостановила в Мелитополе Запорожской области выдавать российские паспорта, сожгла все документы и скрылась.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона.

"Из основного места, где была расположена ("миграционная" – ) служба, – это административный Мелитопольский центр, структура выехала, сожгла документы. Те, кто были "гастролерами" из России, простились с местными сотрудниками",
– заметил Федоров.

По его словам, у некоторых из коллаборантов паспорта забирают, выдают какую-то справку и отправляют в "эвакуацию". Федоров понял, что таким образом россияне пытаются скрыть преступления во время своего псевдореферендума.

Напомним, в Мелитополе оккупанты спровоцировали безумную панику на въезде в Крым.

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Дата публикации
Просмотры
906
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