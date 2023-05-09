Понимают, что деоккупация близка: в оккупированной Запорожской области паспортисты бегут, горят документы

У некоторых из коллаборантов паспорта забирают, выдают какую-то справку и отправляют в "эвакуацию".
Так называемая "миграционная служба" приостановила в Мелитополе Запорожской области выдавать российские паспорта, сожгла все документы и скрылась.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона.
"Из основного места, где была расположена ("миграционная" – ) служба, – это административный Мелитопольский центр, структура выехала, сожгла документы. Те, кто были "гастролерами" из России, простились с местными сотрудниками",
– заметил Федоров.
По его словам, у некоторых из коллаборантов паспорта забирают, выдают какую-то справку и отправляют в "эвакуацию". Федоров понял, что таким образом россияне пытаются скрыть преступления во время своего псевдореферендума.
Напомним, в Мелитополе оккупанты спровоцировали безумную панику на въезде в Крым.
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