"Понимают, что может быть второй или третий раунд обострения со стороны РФ": Арестовив рассказал, как изменится НАТО после войны в Украине

Следя за развитием событий в Украине, НАТО эволюционирует. В оборонном союзе стали гораздо меньше бояться "мощной" армии РФ и увидели настоящее мастерство украинских военных.
По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, специалисты Североатлантического альянса говорят, что украинские военные борются "намного лучше, чем большинство натовских солдат".
Такое мнение Арестович выразил в интервью российскому изданию "Медуза".
"Раньше были дискуссии о целесообразности НАТО в ситуации, когда у них нет противника, а теперь противник ясен и понятен — и все понимают, что может быть второй раунд (обострение со стороны России — ред.), а через некоторое время — и третий. Пока в России сумасшедший режим, на всякое, можно ожидать, а значит, существование НАТО оправдано, так что любая дискуссия в НАТО сейчас будет упорствовать в вопросе: "Вы что хотите, как в Украине?" То есть будут выделяться деньги, и перевооружение будет идти. И в Европе будет так же: просто все это (дискуссии о целесообразности НАТО – ред.) будет заканчиваться при произнесении одного слова: "Буча", — считает Арестович.
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