Понимают, что они – аутсайдеры, умирающая цивилизация: Подоляк сообщил, почему победа Украины в войне важна для человечества

Победа в войне, которую развязала Россия против Украины, важна для всего человечества. От победы зависит, как будет развиваться наша цивилизация.

Победа Украины в войне позволит человечеству прогрессивно развиваться: инвестировать в науку, образование и благосостояние граждан.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Россия предлагаю миру другой тип цивилизации – предлагает “право силы”, возвращение к средневековью, где если у тебя есть “мускулы” – ты можешь грабить и убивать.

“Россия не смогла встроиться в прогрессивный вектор развития человечества: они понимают, что они – аутсайдеры, умирающая цивилизация. Для этого начинают свой "крестовый поход" на Запад. Если Запад позволит России выиграть, все авторитарные системы поймут, что демократия не выгодна. Они получат другую модель для подражания – концепцию "лагеря". Именно это блестяще объясняет нашим партнерам президент Владимир Зеленский”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что в Киев привезли еще 16 тел погибших защитников Мариуполя.

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