"Понимают, что живут в рабстве": в ГУР рассказали о своих агентах в России

Представитель ГУР рассказал об агентурной сети на территории России.

Руководитель спецподразделения ГУР Тимур рассказал, что в России есть агентурная сеть украинской разведки. Россияне охотно идут на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"У каждого мотивация разная. Но одно, что объединяет их всех – они понимают, что живут там в рабстве", – говорит Тимур.

По его словам, информация, предоставляемая россиянами, проверяется из нескольких источников.

"Все проверяется неоднократно из разных источников. Подключается, в том числе, разная агентура", — отметил руководитель спецподразделения ГУР.

Напомним, Россия покупает Starlink в арабских странах – перехват ГУР.

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