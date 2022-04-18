Пономарев, Ткач, Хома и другие звезды потроллили оккупантов в забавной патриотической песне

Пономарев, Ткач, Хома и другие звезды потроллили оккупантов в забавной патриотической песне

Знаменитости выпустили трек "Україна переможе".

Известные украинские артисты Александр Пономарев, Тарас Тополя, Юрий Ткач, Евгений Кошевой, Михаил Хома и Петр Черный выпустили мощную забавную песню.

Звезды вместе решили поднять боевой дух украинцев и записали трек "Україна переможе". В нем знаменитости высмеяли оккупантов в Чернобаевке, затопленный крейсер "Москва", "биоружие" и то, как у врага ромы украли танк.

Также исполнители представили клип.

Всего за несколько часов видео на YouTube собрало более 100 тысяч просмотров. А в комментариях пользователи не сдерживали своего восторга от забавного трека.

Александр, вот она интрига! Это шедевр! Все в нем есть и серьезные вещи, и украинский юмор! Спасибо вам за творчество! Вдохновение вам и новых проектов!

Спасибо, ребята, за юмор! С таким настроением у врага нет шансов! Гордимся нашими защитниками! Героям Слава

Наш певческий батальон! Все будет Украина

Это отлично!!! Украина победит!

Напомним, группа "Без обмежень" выступила в полуразрушенном оккупантами Ирпене. Артисты дали концерт жителям города, волонтерам и украинским защитникам.

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