"Поношенная форма и битый транспорт": перемещение россиян через Мариуполь замедлилось

Россияне через Мариуполь перекидывают технику в Донецкую область с других участков фронта.

Военные перемещения оккупантов и вражеской техники через Мариуполь немного замедлились.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне перекидывают технику с других участков фронта в сторону Волновахи.

"Снова военные перемещения через Мариуполь немного замедлились. Бросается в глаза, что основные подразделения, двигающиеся в сторону Волновахи откровенно с другого участка фронта — старая поношенная форма, побитый транспорт", — говорит Андрющенко.

Российская техника в Мариуполе. / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Так, на Бердянское направление и на Пологи едут преимущественно топливозаправщики. Зафиксировано также формирование новых опертивно-тактических складов с БК на территории Мариуполя и района.

Напомним, ранее Андрющенко сообщал, что в сторону севера Донецкой области в направлении Волновахи с Бердянского направления РФ перекидывала грузовики с живой силой и частично с пушками класса "Рапира". В сторону Бердянска – системы ПВО, грузовики с БК и инженерную технику.

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