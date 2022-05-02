"Понял, где я, и гладил землю": освобожденный из плена русских мужчина поплатился за свободу пальцами ног

31-летний Никита Горбань, попавший из плена домой из-за травмированных ног, говорит: россияне в первую очередь отдают тех гражданских, на кого нужно тратить лекарства и возиться с их ранами.

Никиту ждал 5-летний сын Артем, который стал героем сюжета ТСН, когда на развалинах села Андреевка успокаивал и маму и бабушка, волновавшихся за своих мужчин, оказавшихся у россиян.

5-летний мальчик 35 дней под постоянными бомбардировками прожил в подвале Андреевки. 3 марта именно из этого погреба забрали мужчин их семьи русские солдаты. Через допросы россиян прошли все мужчины в возрасте до 50 лет. После этого кого-то казнили, а кто-то считался пропавшим без вести. Что случилось с Никитой и Александром Владимировичем никто не знал. У женщин заканчивалась вера дождаться своих мужчин и только Артем каждый день ждал, что папа и дедушка вернутся.

После освобождения Андреевки мама Надежда вывезла Артема заграницу, сейчас они в Бельгии. Вместо разрушенного дома у него свои комнаты, куча игрушек и даже батут, но Артема в Бельгии интересовало только одно - найдет ли их папа. «Он спрашивал, как нас найдет папа, я ему говорю, что папа знает мой телефон, он позвонит», – рассказывает мама.

На 4 день пребывания за границей на Надежду телефон позвонил неизвестный номер и там был голос Никиты. Он сказал жене, что только что вернулся из плена. «Она говорит «Але», она в слезы радости, она ревет, я реву. Я с малышом еще неделю не мог разговаривать, я в слезы и все», — рассказывает мужчина.

Никита теперь может рассказать, что произошло после 3 марта. Россияне увидели в паспорте военный билет и начали издеваться. Разводным ключом пытались выламывать пальцы на руках, чтобы он рассказал, где украинские позиции. Однако поняли, что Никита ничего не знает. "Заставили обувь снять. У меня галоши были, они туда еще воды налили», – рассказывает мужчина.

3 дня Никита вместе с отцом пролежали на морозе, он медик и понимал, что пальцы на ногах уже отморожены. «Я ног уже не чувствую где-то до колена, не чувствую ног, не контролирую абсолютно», – вспоминает Никита.

Их через Припять вывезли в Белоруссию, а затем в Курский СИЗО. Все это время Никита был рядом с отцом. На больных ногах нужно было стоять, в течение дня запрещается ложиться на нары. Вечером украинских пленных заставляли петь русский гимн. Никакой медицинской помощи больше месяца, так что пальцы на ногах были черные и начали раскладываться. «Уже ноги начали пахнуть не хорошо, уже началась самоампутация, при перевязке палец взял и просто отпал, самоапутация, потому что никто ничего не делал», — убежден Никита.

Только 10 апреля из СИЗО Никиту перевезли в Курский военный госпиталь. Там ампутировали все пальцы ног. Из-за того, что с ранами нужно возиться и тратить лекарства на украинцев – рядом с Никитой было еще не менее 7 украинцев с тяжелым состоянием – их решили обменять. Из Курска вывезли в Симферополь, оттуда в Запорожье. Русские на носилках проста поставили его на дорогу. Никита ничего не понимал, пока к нему не подошли украинские военные. «Вот эти красивые голубые глаза, которые меня поднимали и вот эта фраза: "З поверненням, друже", меня прямо вдребезги, я понял, где я оказался. Я лежу, землю глажу и погода такая хороша и тепло, землю, траву глажу, она родная, все дома», — рассказывает мужчина.

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После обмена Никиту доставили в Запорожскую больницу, но он очень хотел попасть в столичный стационар, где он очень долго работал лаборантом. Теперь и стены и коллеги – все работают, чтобы Никита быстрее встал на ноги.

Никита пока может делать несколько шагов из палаты в коридор и обратно. Но через две недели раны должны зажить. Он привыкнет ходить без пальцев и держать равновесие, уже тогда он готов отправиться к Артему. Тот пока на видеосвязи показывает папе на сколько крепкими будут объятия.

Никита совершенно спокойно и даже с улыбкой говорит, что свой путь в дом оплатил ампутацией пальцев ног. И добавляет, что небольшая плата за возвращение домой. Его отец остается в Курском СИЗО, потому что у него не было травм. Никита знает, что только рядом с ним была сотня украинских пленных. Те фамилии, которые он запомнил, уже нашел в Фейсбуке. «Нашел их жен, сказал, что ваши мужья живы, просто ждите. Не нужно сдаваться, нужно верить до последнего», — настаивает Никита.

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