"Понятно, что какой-то план есть": в Минобороны объяснили свою сдержанность в прогнозах по войне

"Понятно, что какой-то план есть": в Минобороны объяснили свою сдержанность в прогнозах по войне

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что ведомство ведет себя сдержанно в прогнозах войны с Россией из-за того, что любые заявления могут негативно повлиять, а именно – корректировать действия врага.

Кроме того, ежедневно ситуация в войне меняется, поэтому некорректно говорить, что будет через неделю-через три.

Об этом Маляр рассказала в интервью "LB".

"Я сейчас тоже буду сдержанна, потому что любое мое слово будет восприниматься как официальная позиция ведомства, и в том числе нашим врагом, который каждую информацию, в том числе из открытых источников, использует для корректировки", – сказала замминистра.

Она уточнила, что не имеет значения даже то, какой ответ может дать Минобороны по поводу развития тех или иных событий на фронте. Враг сможет использовать любую информацию.

"Когда нас постоянно просят, требуют: скажите, почему там в определенный регион не направили определенному подразделению помощь? Не имеет значения, какой ответ мы дадим. Если скажем, что не направили – это сигнал врагу, а значит нет никаких контактов, значит, все- таки все идет успешно. Если мы скажем: нет, минуточку, помощь идет, для них это значит, что они недоработали, где есть канал, по которому идет помощь", — пояснила Маляр.

То же касается и военной стратегии, ведь любой ответ Минобороны будет означать, что есть какой-то план и оккупанты смогут соответственно корректировать свои действия.

"Понятно, что какой-то план есть, но это будет восприниматься как повод для того, чтобы корректировать их действия. Единственное, что здесь можно совершенно точно говорить, что это очень сложная борьба, что наши Вооруженные силы иногда имели ситуацию с соотношением сил 1:15 не в нашу пользу — чтобы было понятно, какой ценой даются те победы, которые есть, и то сдерживание, которое есть. И вы знаете, что есть временно оккупированные территории сейчас, то есть не все так просто", — рассказала замминистра.

"И каждый день ситуация меняется. Поэтому некорректно говорить, что будет через неделю, через три. Если вам кто-то точно рассказывает, что будет – это некомпетентно", – подчеркнула Маляр.

Напомним, ранее 11 мая в МВД назвали маловероятным то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может приказать своим войскам начать наземную операцию на территории Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр об актуальной ситуации на фронте и ее рабочих обязанностях

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