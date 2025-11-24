Попадает прямо в сердце. Новая реклама Третьего корпуса Белецкого растрогала соцсети

Реклама

«Мы здесь, чтобы жить» попадает прямо в сердце. Потому что о тех, ради которых воины готовы сдвинуть горы, вот они — сидят на плечах, резвятся, улыбаются, делают первые шаги. Все тот ад, который ежедневно и каждую ночь переживают миллионы украинских семей, ради них! Ради того, чтобы жизнь, которую россияне так упорно пытаются уничтожить, продолжалась», – написал блогер Сергей Наумович.

По его мнению, кампания напоминает украинцам о главном – если бы сложно не было, надо прилагать все усилия, чтобы быть счастливыми, защищать свою страну и родных, рожать и воспитывать детей, ловить каждый миг жизни здесь и сейчас, потому что случая пожить вторично не будет: «Фотографии и видео из семейных архивов нашей жизни, но она ее не упраздняет».

Блогер и журналист Денис Казанский отметил креативный подход к рекламе военной службы: вместо привычного в таких случаях боевика он создал манифест жизни. В видео и на биллбордах семьи, дети, семейные кадры, только сильнее подчеркивающие драматизм войны. «Это видео снималось как реклама корпуса, но получилось рекламой всех ВСУ, которая хорошо иллюстрирует, за что воюют украинцы в целом», – написал Казанский.

Реклама

Впечатлениями от кампании делятся также пользователи Х, Instagram и TikTok.

"Мы здесь чтобы жить" стартовала в августе 2025 года и стала первой рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса. Героями первой волны кампании стала молодежь – ребята, которые добровольно присоединились к армии и нашли себя в армии: приобрели уникальные знания, открыли в себе таланты, о которых и не догадывались, нашли друзей на всю жизнь.

Вторая волна стартовала 19 ноября. Ее лицами стали командиры корпуса и их семьи – как они совмещают борьбу на фронте с полноценной жизнью, воспитанием детей и заботой о близких. Фотографии сделаны без ретуши, на смартфон и выбраны самими военнослужащими. К примеру, Андрей Билецкий с женой Татьяной Даниленко и трехлетним сыном Северином. Он сражается, чтобы мальчик рос сильным и принципиальным в свободной Украине.

Кампания опровергает представление о том, что война полностью разрушает личную жизнь, отмечая, что именно ради жизни и любви продолжается эта борьба. Дети и семья – главная мотивация и источник силы для защитников в борьбе за будущее Украины.