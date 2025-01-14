Попадали ли украинцы в плен в войска КНДР: что говорит пленный кореец

Северокореец уверяет, что у них было указание в определенных случаях даже отпускать украинских военных. Конечно, верить в эти "сказки" вряд ли кто-то будет.

Один из пленных бойцов Северной Кореи, воюющих против ВСУ на Курщине, уверяет, что ни он, ни его подразделение не пленяли украинские военные.

Об этом говорится в видео допроса северных корейцев, опубликованном президентом Владимиром Зеленским.

КНДРовца спросили, доводили ли до него и его подразделения приказы о правилах обращения с военнопленными и гражданским населением на территории Украины или России.

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"У меня была такая учеба: если мы поймали солдата из Украины, то показываем ему картинку с домом. Одна картинка там – дом, другая – оружие. И даем ему показать, что он выбирает. Если он выбирает дом – его отпускают, если выбирает оружие – мы сдаем его в плен", – ответил северокореец

Он уверяет, что ни он, ни бойцы из его подразделения не брали украинских военных в плен.

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Напомним, что 11 января ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

12 января президент Зеленский опубликовал первое видео допроса пленных северокорейцев. Один из пленных солдат КНДР заявил, что хочет остаться в Украине.

Сегодня президент опубликовал второе видео допроса.

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