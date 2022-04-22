Попадание могло привести к ядерной катастрофе: Россия запустила ракеты над Южноукраинской АЭС

Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма России. Новым объектом, безопасности которого угрожали российские крылатые ракеты, стала Южноукраинская АЭС.

16 апреля 2022 над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные вероятно с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения ЮАЭС.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".



"Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой, была высокой. Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира! В который раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ, вывода военных формирований России с территории ЗАЭС и установления демилитаризованных зон вокруг украинских АЭС", — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 апреля в Кировоградской области силам противовоздушной обороны удалось сбить две российские ракеты.

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