Попадание обломков ракеты РФ в резервуар с минудобрениями: содержание аммония в реке Иква превышает норму в 163 раза

Попадание обломков ракеты РФ в резервуар с минудобрениями: содержание аммония в реке Иква превышает норму в 163 раза

Госэкоинспекция настаивает на том, чтобы было открыто уголовное производство.

Содержание аммония в реке Иква в Ровенской области превышено в 163 раза.

Об этом говорится в обнародованных Госэкоинспекцией результатах исследования проб поверхностной воды. Это официальный развернутый анализ содержания химикатов в водоеме, загрязненном в результате повреждения резервуара с минудобрениями в Тернопольской области — туда упали обломки сбитой российской ракеты.

Об этом сообщает "Общественное".

О загрязнении Иквы проинформировали в военной администрации Тернопольщины 5 апреля. Это произошло после того, как обломки ракеты повредили резервуары с минеральными удобрениями и в реку произошла утечка химикатов. 6 апреля жители Дубенского района обнаружили в реке мертвую рыбу и обратились на горячую линию Госэкоинспекции. Специалисты отобрали пробы воды в Икве в пяти точках для анализа.

"Мы брали на входе в область, это села Сапановчик, Берег и спускались по Икве практически вплоть до Млынова. За Дубно уже не регистрировалось разительное превышение каких-либо химических элементов. 6 апреля озвучили предварительные результаты исследований, а теперь уже имеем развернутый анализ", – объяснил Петр Колодич.

Согласно обнародованным результатам, отклонения от норм показали пробы воды в двух точках отбора:

аммония – в 163 раза возле села Берег;

нитритах – в 7 раз возле села Сапановчик;

нитратах – в 49,7 раза у села Сапановчик;

железа общем — в 7,4 раза возле села Берег;

биологическому потреблению кислорода – в 1,9 раза возле села Сапановчик.

Результаты исследований, по словам заместителя начальника Госэкоинспекции Полесского округа, передали правоохранителям.

Суспільне

"Госэкоинспекция настаивает на том, чтобы уголовное дело было возбуждено. Также мы планируем на этой неделе отобрать еще пробы воды для контроля, хотя и так наблюдаем по другим службам, что уже нет превышения и на сегодняшний день уже нет угрозы абсолютно никакой", — отметил заместитель начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа Петр Колодич.

В то же время Колодич предостерег местных жителей, чтобы они, до оглашения результатов контрольных проб, не поили скот из Иквы и учитывали возможную неестественную расцветку и запах воды в реке.

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