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Попадание обломков ракеты РФ в резервуар с минудобрениями: содержание аммония в реке Иква превышает норму в 163 раза

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Попадание обломков ракеты РФ в резервуар с минудобрениями: содержание аммония в реке Иква превышает норму в 163 раза

24 канал

Госэкоинспекция настаивает на том, чтобы было открыто уголовное производство.

Содержание аммония в реке Иква в Ровенской области превышено в 163 раза.

Об этом говорится в обнародованных Госэкоинспекцией результатах исследования проб поверхностной воды. Это официальный развернутый анализ содержания химикатов в водоеме, загрязненном в результате повреждения резервуара с минудобрениями в Тернопольской области — туда упали обломки сбитой российской ракеты.

Об этом сообщает "Общественное".

О загрязнении Иквы проинформировали в военной администрации Тернопольщины 5 апреля. Это произошло после того, как обломки ракеты повредили резервуары с минеральными удобрениями и в реку произошла утечка химикатов. 6 апреля жители Дубенского района обнаружили в реке мертвую рыбу и обратились на горячую линию Госэкоинспекции. Специалисты отобрали пробы воды в Икве в пяти точках для анализа.

"Мы брали на входе в область, это села Сапановчик, Берег и спускались по Икве практически вплоть до Млынова. За Дубно уже не регистрировалось разительное превышение каких-либо химических элементов. 6 апреля озвучили предварительные результаты исследований, а теперь уже имеем развернутый анализ", – объяснил Петр Колодич.

Согласно обнародованным результатам, отклонения от норм показали пробы воды в двух точках отбора:

  • аммония – в 163 раза возле села Берег;
  • нитритах – в 7 раз возле села Сапановчик;
  • нитратах – в 49,7 раза у села Сапановчик;
  • железа общем — в 7,4 раза возле села Берег;
  • биологическому потреблению кислорода – в 1,9 раза возле села Сапановчик.

Результаты исследований, по словам заместителя начальника Госэкоинспекции Полесского округа, передали правоохранителям.

© Суспільне
Суспільне

"Госэкоинспекция настаивает на том, чтобы уголовное дело было возбуждено. Также мы планируем на этой неделе отобрать еще пробы воды для контроля, хотя и так наблюдаем по другим службам, что уже нет превышения и на сегодняшний день уже нет угрозы абсолютно никакой", — отметил заместитель начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа Петр Колодич.

В то же время Колодич предостерег местных жителей, чтобы они, до оглашения результатов контрольных проб, не поили скот из Иквы и учитывали возможную неестественную расцветку и запах воды в реке.

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