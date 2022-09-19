Попадание около трех ядерных реакторов: "Энергоатом" сообщил о последствиях прилета на Южноукраинскую АЭС

Ракета упала в трех сотнях метров от ядерных реакторов и из-за мощного взрыва отключились три высоковольтные линии электропередач, говорится в ТСН.

На время выключился свет. Ударная волна повредила здания АЭС, вылетели более ста окон. А на месте удара осталась вот такая воронка диаметром 4 метра, и два метра в глубину.

Сейчас энергоблоки Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме, замечаний к оборудованию и эксплуатирующему его персоналу нет.

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В эксклюзивном комментарии ТСН президент "Энергоатома" Петр Котин сообщил, если бы рашисты атаковали АЭС днем, последствия были бы с человеческими жертвами.

«270 метров там от трех ядерных реакторов. Такой мощности взрыва он повредил контакты, защищающие ядерный реактор. Кроме ядерного терроризма, никак по другому охарактеризовать это нельзя. Они не собираются приостанавливать свои террористические действия. Они сейчас фактически начнут нападения и на атомные электростанции», – заявил президент «Энергоатома» Петр Котин.

Сейчас проводится экспертиза по поводу того, чем именно стреляли оккупанты. "Энергоатом" уже обратился к МАГАТЭ.

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