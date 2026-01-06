- Дата публикации
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 288
- Время на прочтение
- 1 мин
Попадание подтверждено: Силы обороны атаковали нефтебазу РФ и пункты управления БпЛА — подробности
В ночь на 6 января ВСУ нанесли серию ударов по логистике, ПВО и живой силе противника.
Силы обороны Украины в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора нанесли серию прицельных ударов по важным объектам противника.
Об этом сообщил Генштаб.
В частности, под огненное поражение попала нефтебаза «Геркон Плюс», расположенная вблизи населенного пункта Стрелковые Хутора Липецкой области РФ. По подтвержденным данным, по объекту зафиксировано попадание, раздались взрывы, вспыхнул пожар. Информация о масштабах ущерба пока уточняется.
Кроме того, украинские подразделения поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника сразу на нескольких направлениях. Попадание зафиксировано в районах:
Покровская (Донецкая область, Украина),
Валетовки (Курская область, РФ),
Грайворона (Белгородская область, РФ).
Все эти цели подтверждено поражены, говорится в заявлении Генштаба.
Также была уничтожена радиолокационная станция 9С32 из состава зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Новоянисоли на временно оккупированной территории Донецкой области.
Силы обороны Украины нанесли удар по месту сосредоточения живой силы противника в районе Староселья Белгородской области РФ. Цель поражена, данные по потерям уточняются.
Напомним, в ночь на 1 января Силы обороны Украины нанесли серии точечных ударов по объектам военной и топливной инфраструктуры России, а также по целям на временно оккупированной территории Донецкой области.