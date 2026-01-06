Попадание подтверждено: Силы обороны атаковали нефтебазу РФ и пункты управления БпЛА — подробности

Ночные удары Сил обороны Фото иллюстративный

Реклама

Силы обороны Украины в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора нанесли серию прицельных ударов по важным объектам противника.

Об этом сообщил Генштаб.

В частности, под огненное поражение попала нефтебаза «Геркон Плюс», расположенная вблизи населенного пункта Стрелковые Хутора Липецкой области РФ. По подтвержденным данным, по объекту зафиксировано попадание, раздались взрывы, вспыхнул пожар. Информация о масштабах ущерба пока уточняется.

Реклама

Кроме того, украинские подразделения поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника сразу на нескольких направлениях. Попадание зафиксировано в районах:

Покровская (Донецкая область, Украина),

Валетовки (Курская область, РФ),

Грайворона (Белгородская область, РФ).

Все эти цели подтверждено поражены, говорится в заявлении Генштаба.

Также была уничтожена радиолокационная станция 9С32 из состава зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Новоянисоли на временно оккупированной территории Донецкой области.

Силы обороны Украины нанесли удар по месту сосредоточения живой силы противника в районе Староселья Белгородской области РФ. Цель поражена, данные по потерям уточняются.

Реклама

Напомним, в ночь на 1 января Силы обороны Украины нанесли серии точечных ударов по объектам военной и топливной инфраструктуры России, а также по целям на временно оккупированной территории Донецкой области.