Попадание в жилой дом: Синегубов сообщил о последствиях вражеской атаки

Девушка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Попадание БпЛА типа "Шахед" в жилой дом произошло 26 марта вечером на севере Харьковщины, в Золочеве. Там пострадали 14-летняя девочка и 26-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Во время вражеской атаки "Шахед" попал в жилой дом.

"Пострадала 14-летняя девушка. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Также ранение получил 26-летний мужчина", – написал Синегубов.

Тем временем в Харькове вечером 26 марта прогремело не менее 15 взрывов. Там произошел прилет, предварительно, в Киевском районе. В результате ударов пострадала 12-летняя девочка. Ее госпитализировали.