Попадания, разрушения и атаки: как прошла ночь в регионах Украины

В Херсонской области за сутки — больше всего пострадавших.

Ночь в регионах Украины была неспокойной.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Киевщина: с утра область атакована ракетами. Активно работало ПВО.

Пострадавшие и попадания на 8.00 отсутствуют. В результате падения обломков есть повреждение частного дома. Аварийные службы работают на местах.

Черниговщина: в сутки — 5 обстрелов (62 взрыва). Враг бил по Корюковскому, Новгород-Северскому и Черниговскому районам из минометов и АГС.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва.

Вчера в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.

Запорожская область: за прошедшие сутки оккупанты нанесли 82 удара по 20 населенным пунктам области. 9 вражеских беспилотников атаковали Гуляйполе, Новодаровку, Левадное и Малую Токмачку, под РСЗО-обстрелом оказалось село Долинка.

В результате обстрелов военнослужащими России повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, поступило 6 сообщений о разрушении. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: с вечера и сегодня утром враг атаковал предприятие в Павлограде. Информация о последствиях уточняется.

Ночью 5 беспилотников сбили защитники неба – в Павлоградском и Синельниковском районах

По Красногригорьевской громаде Никопольщины ночью враг бил из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших.

Вчера днем враг атаковал Никополь дроном-камикадзе, обстреливая город из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. Поврежден частный дом.

Харьковщина: ночью оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову ракетами С-300.

В результате обстрелов получила ранение женщина 36 лет (оказали помощь на месте) и мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение.

Последствия атаки: попадание в детскую площадку. Повреждены 4 дома и учебное заведение, повреждены окна трех жилых домов и 20 автомобилей, повреждены конструктивные элементы гражданского предприятия.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага за сутки подверглись более 17 населенным пунктам.

В результате обстрела с. Подолы Купянского района ранения получили 3 человека.

Луганщина: вчера враг нанес авиационный удар по территории Серебрянского лесничества.

По позициям Сил обороны и населенным пунктам, вблизи линии фронта россияне выпустили 521 снаряд.

За сутки противник совершил 126 обстрелов.

Донетчина: под огнем россиян за прошедшие сутки: Авдеевка (жилой сектор, автобаза); Курахово – (Кураховская ТЭС); Торецк (жилой сектор, школа, амбулатория); пгт Желанне (окрестности поселка); с.Елизаветовка (жилой сектор); с.Соловьево (окрестности села); с.Новопокровское – (окрестности села); с.Новобахмутовка (дачный кооператив "Заря").

Повреждены 3 жилых дома, здание школы, электроподстанция, 2-энергоблока Кураховской ТЭС, амбулатория. За сутки один человек ранен.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по селам Дмитровка и Солончаки Куцурубской громады. Обошлось без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 54 обстрела (407 снарядов), из них по г. Херсон — 9 обстрелов (17 снарядов).

В полдень российская армия атаковала Тягинку. Пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии в больницу доставили 67-летнего местного жителя. Медики борются за его жизнь. Состояние других раненых оценивают как средней тяжести. Это 63-летняя женщина и двое мужчин, 53 и 37 лет.

В результате вражеских обстрелов Херсона травмы получили 26-летняя женщина и 70-летний мужчина.

В результате ракетных обстрелов (вероятно, С-300) г. Херсон повреждено здание завода. Произошел пожар. Информация о пострадавших отсутствует.

За сутки по области 6 человек получили ранения.

Напомним, в ночь на 8 декабря оккупанты запустили по Украине 19 крылатых ракет Х-101/555/55. Вражеские цели достигли Киевской и Днепропетровской областей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 19 ракет! Началось! Такого не было почти три месяца!