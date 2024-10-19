"Попадают под свои удары": военный эксперт рассказал о тактике россиян на Курщине

Россияне на Курщине уничтожают своих же.

В Курской области Российской Федерации сейчас проходят маневровые бои. Больше всего страдает пехота врага, которая оказывается под ударами ВСУ.

Об этом в комментарии "24 Каналу" рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Он объяснил, что маневровые бои означают отсутствие фортификационных сооружений на фронте.

В то же время, по словам эксперта, без хорошей связи маневровые операции осуществить невозможно, большая ответственность ложится на средства связи, управление, передвижение, постоянный контроль пребывания, чтобы не попасть под дружеский огонь, и у россиян с этим большая проблема.

"У нас работают серьезные системы РЭБ на этом направлении. Наши средства связи, благодаря партнерам, устойчивы к российским РЭБ. Мы успешно управляем своими войсками, а россиянам это не удается. Поэтому под удары КАБ, РСЗО, армейской артиллерии попадают очень часто русские части. То есть они сами себя уничтожают, и об этом мало кто говорит, только российские блоггеры ноют, что в разных местах попадают под удар", — отметил Свитан.

Напомним, прорыв в Курскую область начался 6 августа 2024 года и в течение первых нескольких недель подразделения ВСУ взяли под контроль около 1300 кв. км российской территории, заявил командующий Александр Сырский.

Президент РФ Владимир Путин сначала утверждал, что произошла незначительная "провокация на границе", но со временем отдал приказ отбросить украинцев до 1 октября.

В настоящее время под контролем Украины находится более 700 кв. км, свидетельствует карта аналитиков DeepState. Также на этой карте можно увидеть, что контратаки россиян начались, ориентировочно, в начале сентября и за месяц ВС РФ сумели отразить около 200 кв. км.

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