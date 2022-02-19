"Попадете на российское кладбище": как в Ростовской области РФ встречают принудительно вывезенных жителей "ЛДНР"

Жителей оккупированного Донбасса не очень радушно принимают в России.

Принудительно вывезенные жители украинских оккупированных территорий уже сутки не могут заселиться в обещанные российскими властями "санатории".

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Об этом сообщает телеграмм-канал Znak.com.

На одном из видео, водитель отказывается вести дальше жителей ОРДЛО рядом с которыми были и дети. Он объяснил им, что сутки не спал и чтобы вести их дальше ему нужно полицейское сопровождение.

Впоследствии мужчина на видео говорит, что без этого принудительно вывезенные жители ОРДЛО "попадут на русское кладбище, а он – в тюрьму".

Жителям ОРДЛО, которых принудительно вывезли из "ЛДНР", уже сутки некуда заселиться в РФ

Также в Сети распространяют видео, на котором мать троих детей из ОРДЛО рассказывает, что они всю ночь ехали стоя, а теперь у нее нет даже детского питания и в Ростовской области их нигде не поселили. На других видео видно, как люди штурмуют лагеря, в которых их якобы должны были поселить, однако там закончились места.

Россияне в соцсетях не радуются тому, что к ним выселяют жителей ОРДЛО. Они предлагают везти людей в Сибирь или заселять в заброшенных селах. Также россияне называют жителей "ЛДНР" "лентяями", "насильниками" и считают, что они приехали за российскими деньгами.

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Напомним, РФ продолжает нагнетать панику на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.