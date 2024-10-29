"Попадут в другой мир": WP объяснило, почему войска КНДР будут шокированы в войне против ВСУ

Если северокорейские будут воевать против украинцев, то они столкнутся с передовыми технологиями, применяемыми ВСУ на фронте, с которыми спецназовцы КНДР не сталкивались раньше.

Спецназ Северной Кореи находится в России, чтобы воевать на ее стороне против Украины. Однако эти войска столкнутся с трудностями, связанными с современными военными технологиями.

Об этом говорится в материале The Washington Post со ссылкой на заявление, сделанное бывшим военным и правозащитником Хюнсом Ли, который учился в "Штурмовом корпусе".

"Несмотря на то, что они являются одними из лучше подготовленных войск Севера, эти солдаты, вероятно, столкнутся с трудностями, адаптируясь к современной войне", — сказал Хюнс Ли.

Бывший военный отметил, что для большинства этих солдат отправка в Россию станет первой встречей с боем и внешним миром. Он добавил, что спецназовцы являются "жертвами безжалостного соглашения между Ким Чен Ином и Путиным", и что "многие из них столкнулись с первым настоящим сражением, плохо оснащены и напуганы".

Сколько солдат КНДР находятся в России

Со ссылкой на информацию представителей южнокорейской разведки, издание пишет, что около 10 тыс. северокорейских солдат проходят подготовку в России, и некоторые из них уже были задействованы в войне против Украины. В The Washington Post называют это беспрецедентным шагом Пхеньяна, направленным на то, чтобы отправить свой народ в зону боевых действий вдали от Корейского полуострова.

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"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, направил некоторых из своих лучших солдат на помощь президенту России Владимиру Путину в военных действиях, включая элитное подразделение "Штормового корпуса", длительно тренировавшееся для проникновения на Юг", — говорится в материале.

Представители США и НАТО предупредили, что введение северокорейских войск может быть "опасным расширением" войны в Украине и "сверхсерьезной проблемой", которая может иметь резонанс как в Европе, так и в Тихом океане. Развертывание северокорейских войск является последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, поскольку они объединяют силы против Запада.

"Недоедают": стандарты солдат одной из самых больших в мире армий

"Вооруженные силы Северной Кореи, известные как Корейская народная армия (КНА), были созданы в 1948 году при поддержке тогдашнего Советского Союза, чтобы поддержать основателя нового государства Ким Ир Сена, когда он защищал свой новорожденный режим и стремился доминировать", — дает историческую справку. издание.

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За прошедшие с тех пор десятилетия КНА превратилась в одну из крупнейших в мире армий из примерно 1,2 млн солдат, включая подразделения специальных операций и перспективные ядерные силы.

Эксперты и беглецы из Северной Кореи говорят, что большинство северокорейских солдат недоедают и плохо экипируют.

"Уровень недоедания среди населения отражается в требованиях относительно минимального роста и веса для военнообязанных: ростом солдаты должны быть по крайней мере 1 м 48 см, а весить 43 кг, чтобы иметь право служить, согласно исследованию южнокорейского министерства объединения", — пишет WP

Северокорейские мужчины призывают в армию с 17 лет, и служат они от восьми до десяти лет. Некоторые женщины также служат в армии, как правило, в течение пяти лет.

В РФ отправили подростков? Как сообщила разведка Южной Кореи

Большинство военнослужащих, отправленных в Россию, в возрасте около 20 лет, однако среди них есть и подростки. Об этом сообщило южнокорейское разведывательное агентство законодателям 29 октября.

Лишь наиболее элитные северокорейцы и те, кто считается враждебным режиму — например, бежавшие из страны члены семей северокорейцев освобождены от военной службы.

Как ранее сообщал ТСН.ua солдаты, присланные в Россию, в частности, из элитного 11-го армейского "Штормового корпуса" уже давно тренируются для подготовки к атакам Южной Кореи.

Напомним, ВСУ уже нанесли первые удары по северокорейским позициям. Это, вероятно, произошло во время того, как северокорейских солдат везли более 6 тыс. км в гражданских грузовиках, чтобы они могли присоединиться к 810-й бригаде российских морпехов.

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