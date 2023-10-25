"Попал на крейсер "Москва" без учений": история военного ВСУ, служившего на уничтоженном судне

Украинский военный Сергей из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, на позывной "Комбайнер", вспомнил, как проходил срочную службу на флоте, на уже знаменитом "утопленнике" — крейсере "Москва".

Об этом рассказала пресс-служба бригады.

"Я проходил срочную службу в начале 90-х, Сухопутные войска тогда уже поделили, а по Черноморскому флоту между Украиной и Россией шли переговоры, поэтому была неразбериха, непонятно, что кому достанется. В этот период я и попал на крейсер "Москва" – без какого-либо учения, сразу на боевой корабль. Офицерский состав тогда наполовину состоял из украинцев и россиян, а солдатский — из украинцев, русских и белорусов. Меня назначили на должность оператора пульта управления крылатых ракет класса "земля — воздух" с дальностью полета 150 километров", — вспоминает военный.

Военный Сергей на позывной "Комбайнер"/Фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада

По словам Сергея, их подразделение занималось защитой крейсера "Москва".

"Должен сказать, что корабль в те годы поддерживался в очень хорошем состоянии, но в общем воспоминания о службе на крейсере у меня невеселые. Тогда процветала дедовщина, до года ты был вообще никто, а потом начинал понемногу расти. Служба на флоте длилась целых три года. Когда я узнал об уничтожении нашими ракетчиками "Москвы", а потом еще и посмотрел видео, ощущения были очень приятные. Если бы мог, то и сам бы помог его потопить…", — говорит "Комбайнер".

Поскольку в начале 2000-х годов Сергей проходил многомесячные военные многонациональные учения "Си Бриз", он надеялся, что после вторжения России, во время мобилизации, попадет на флот. Однако его направили в горную пехоту – в 128 ОГШБр.

"Здесь я командир боевой машины, командир отделения, младший сержант. Это звание получил после штурмов Пятихаток и Лобкового летом этого года. Это были очень жесткие столкновения, ближние бои с использованием автоматов и гранат. Но мы выбили врага с позиций, а дальше освободили села. Россияне несколько раз пытались отбить утраченную территорию, бросали на нас и пехоту, и бронетехнику. Все бесполезно…", — отметил военный.

Сергей родом из Закарпатья. До войны работал комбайнером в агрофирме, отсюда и позывной. Ездил собирать урожай в разные области Украины.

"В жатву очень хорошо зарабатывал — получалось по четыре тысячи долларов в месяц. Но бросил все и пошел в военкомат. Сейчас такие времена, что должен быть здесь. Дома меня ждут жена, два сына и дочь, которой всего три года. Я воюю именно ради них…", — подчеркнул военный.

Напомним, 13 апреля 2022 года Военно-морские силы Украины потопили флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер "Москва".

Так, на крейсере "Москва" возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть.

Российский крейсер "Москва" имел артиллерийское, зенитное, противолодочное и минно-торпедное вооружение. Также на нем установлено 16 пусковых установок противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", имеющих дальность поражения целей до 1000 км. Несет на борту один вертолет Ка-27.

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