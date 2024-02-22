"Попал в "Кракен": командир штурмовиков рассказал, как с помощью русского языка враг попадает в плен"

Командир штурмовой роты SA Company спецподразделения ГУР МО "Kraken" на позывной "Чича" ответил, мешает ли русский на поле боя понять, кто свой, а кто — враг. Он привел яркий пример такого "недоразумения".

Об этом шла речь во время интервью командира штурмовой роты SA Company спецподразделения ГУР МО "Kraken" "Украинской правде".

"Могу рассказать одну историю. Перед тем, как войти в Купянск-Узловое, мы ночью уничтожили колонну, утром – фуру. И вот все это догорает, детонирует и здесь перед шлагбаумом останавливается "Камаз" и выходит водитель. Он – в русском А мы почти все ночью сверху надели на себя кофты, и не было видно, какой у нас скотч. Он видит нас и кричит: "Парни! Парни, свои!". И я понимаю, что он думает, что мы – русские. Говорю: "Брат, иди сюда!". Водитель начинает к нам идти на полном расслаблении. Но когда поравнялся со зданием и повернул голову, увидел на одном из ребят желтый скотч и понял, что… "попал в "Кракен", – рассказал боец.

Также он отметил, что сам русскоязычный. В быту говорит преимущественно на русском. Но считает, что во время интервью или публичных выступлений следует переходить на государственный язык.

"В нашем подразделении один человек может разговаривать на русском, другой – на украинском, и у нас из-за этого нет споров. Потому что у нас одна цель – уничтожить врага. Мы знаем, кто этот враг, и мы знаем, против кого мы должны быть вместе" – рассказал он.

Между тем, новый главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский осуществляет аудит всех Сил обороны. О первых результатах аудита рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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