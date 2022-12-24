Попал в плен, а затем в тюрьму: боевик "ДНР" получил 15 лет заключения

Предатель еще до начала войны вступил в ряды оккупантов.

Суд признал виновным в государственной измене боевика "ДНР", воевавшего против Украины. Предателя приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в СБУ.

Следствие установило, что к началу полномасштабного вторжения житель Донбасса вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа РФ. Сторонник врага принимал участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. В сентябре он оказался на юге Украины, чтобы осуществлять разведку позиций ВСУ на Запорожском направлении.

Впрочем, уже во время первого разыхода группу врага уничтожили украинские защитники в Пологовском районе. А боевик попал в плен.

Фото: СБУ

Предателя признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в результате взрыва авто в захваченном Мелитополе ранение получил эксработник внутренней безопасности Нацполиции Украины, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. После захвата города врагом изменник получил должность начальника линейного отдела милиции.

Читайте также: