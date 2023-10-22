Попал в плен к россиянам из-за мобильного телефона: история военного медика

Задержанный на блокпосте украинец был шокирован тем, как оккупанты смогли узнать, что он — военный
Военного медика Юрия Армаша, которого полномасштабное вторжение застало в Олешках, на левом берегу Херсонской области, российские оккупанты вычислили на блокпосте.
Свою историю он рассказал в эфире "Общественного радио".
Юрий признался, что был шокирован тем, как оккупанты смогли узнать, что он — военный.
Одно время он находился на оккупированной территории, потому что не смог покинуть раненых товарищей. Затем с собратьями решил попытаться выйти на подконтрольную Украине территорию, но на блокпосте его задержали россияне.
“Мы почистили все свои мобильные телефоны, но [оказалось], что даже очищенный гаджет можно пропустить через специальные программы, чтобы восстановить данные. Именно эти программы они и применяли. И у них были наши военные базы. И хотя эти базы были устаревшие, примерно с 2019 года, но поскольку я служу с 2017 года, они меня в них нашли”, — рассказал Юрий Армаш.
Сначала оккупанты заподозрили, что задержали разведчиков, но в отделении полиции в Новой Каховке, где расположились захватчики, к нему обратились как к "начмеду". Сначала россияне удерживали его там, потом вывезли в оккупированный Крым, а затем на территорию РФ в Ростовскую область. Домой воин вернулся во время обмена 26 апреля 2023 года.
Напомним, в одном из оккупированных сел в Херсонской области пенсионерка София Била спасла трех раненых украинских воинов. Она прятала их от окупантов в подвале своего дома месяц и три недели.
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