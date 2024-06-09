Попал в засаду с пятью пулевыми ранениями: удивительная история спасения украинского бойца (видео)

В то время как россияне "наматывают своих на гусеницы", украинцы вытаскивают собратьев из самых сложных передряг.

Украинского военнослужащего ВСУ Дмитрия, получившего пять пулевых ранений, спасли бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Боец попал в засаду, но благодаря решительным действиям собратьев остался жив.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов со ссылкой на бойцов 47-й отдельной механизированной бригады.

На этих кадрах – отличная история спасения воина ВСУ.

"Во время аэроразведки его обнаружили в одной из посадок. Дмитрий не был уверен наш это или вражеский дрон, однако не растерялся и на свой страх и риск начал сигнализировать, что ему срочно нужна помощь. чего вытащил военный билет", – рассказывает Бутусов.

Известно, что уже скоро медики 47-го ОМБр эвакуировали Дмитрия с помощью БМП Bradley.

Напомним, накануне ВСУ обнародовали видео, где была показана качественная ликвидация живой силы врага в Донецкой области. Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады отработали по врагу дронами между Бахмутом и Временным Яром.

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