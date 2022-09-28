Попали 10 из них: стало известно, сколько иранских дронов-камикадзе Россия уже выпустила по югу Украины

В ОК "Юг" сообщили, что Россия уже выпустила по югу Украины более 30 дронов-камикадзе.

Российские оккупационные войска запустили по югу Украины уже более 30 дронов-камикадзе от 10 сентября.

Об этом сообщила 28 сентября начальница объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет Радио Свобода.

"Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. Только 10 попали, но не все эти попадания были результативными", – отметила она.

"Шахид-136" – дрон-камикадзе, который производит Иран. Дальность его полета 2000 км.

Напомним, что Гуменюк заявила, что армия Российской Федерации не продвигается на юге Украины.