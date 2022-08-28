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Попали 5 ракет: ВСУ уничтожили базу ВС РФ в оккупированной Новой Каховке

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Попали 5 ракет: ВСУ уничтожили базу ВС РФ в оккупированной Новой Каховке

Фото: Херсон online

СМИ сообщают, что сегодня, 28 августа, по территории завода "Сокол", который находится во временно оккупированной Новой Каховке, попали ракеты.

Местные жители утверждают, что на заводе была военная база россиян и что в эту базу попало 5 ракет.

СМИ утверждают, что информация о ракетных ударах подтверждена официально.

© Херсон online
Фото: Херсон online

Напомним, что в середине августа ВСУ уничтожили российскую базу в Новой Каховке. Ракетный удар пришелся по казармам и накоплению военной техники, в результате чего погибли 12 оккупантов.

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