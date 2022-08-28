Попали 5 ракет: ВСУ уничтожили базу ВС РФ в оккупированной Новой Каховке

СМИ сообщают, что сегодня, 28 августа, по территории завода "Сокол", который находится во временно оккупированной Новой Каховке, попали ракеты.
Местные жители утверждают, что на заводе была военная база россиян и что в эту базу попало 5 ракет.
СМИ утверждают, что информация о ракетных ударах подтверждена официально.
Напомним, что в середине августа ВСУ уничтожили российскую базу в Новой Каховке. Ракетный удар пришелся по казармам и накоплению военной техники, в результате чего погибли 12 оккупантов.
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