Попали из "Ураганов": оккупанты ударили по громаде на Днепропетровщине и ранили женщину

Российские войска в течение 26 августа четырежды обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровщины. В результате атак ранение получила 63-летняя женщина.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов есть разрушения жилья и производственных зданий предприятия.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в Сети.

"Неспокойный сегодня день. Российская армия уже четыре раза обстреляла Зеленодольскую громаду. Попали из "Ураганов" по самому Зеленодольску и Великой Костромке. Ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь. Лечится дома", — говорится в заявлении главы области.

Он добавил, что оккупанты также ударили по Никопольскому району. Масштабы разрушений там еще выясняются.

Напомним, 26 августа в поселке Чаплино на Днепропетровщине простились с двумя детьми, погибшими в результате российских обстрелов. Мальчикам было 6 и 11 лет.

Сутки после ракетного террора в Чаплино: количество жертв, раненых и детали обстрелов

Читайте также: