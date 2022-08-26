Попали из "Ураганов": оккупанты ударили по громаде на Днепропетровщине и ранили женщину

Российские войска в течение 26 августа четырежды обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровщины. В результате атак ранение получила 63-летняя женщина.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов есть разрушения жилья и производственных зданий предприятия.
Об этом глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в Сети.
"Неспокойный сегодня день. Российская армия уже четыре раза обстреляла Зеленодольскую громаду. Попали из "Ураганов" по самому Зеленодольску и Великой Костромке. Ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь. Лечится дома", — говорится в заявлении главы области.
Он добавил, что оккупанты также ударили по Никопольскому району. Масштабы разрушений там еще выясняются.
Напомним, 26 августа в поселке Чаплино на Днепропетровщине простились с двумя детьми, погибшими в результате российских обстрелов. Мальчикам было 6 и 11 лет.
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