Попали в "ловушку": оккупанты потеряли выгодную позицию на одном из направлений

После успешной зачистки украинским ГУР агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области россияне потеряли "выгодную позицию".

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии "24 канала".

"Даже в оперативном окружении эта позиция давала возможность россиянам удерживать определенную линию обороны на этом направлении", – рассказал Свитан.

В настоящее время российская армия пытается восстановить контроль над этим направлением. В частности, используют достаточное количество крупной колонной техники. Впрочем, на данный момент захватчики успехов не имеют.

"Любая техника в городских условиях становится хорошей целью для средств поражения, артиллерии и особенно дронов. Также она теряет маневренность и, как минимум, половину боевой прочности, ведь рядом здания, ограниченный осмотр и направление стрельбы", — рассказал специалист.

По его словам, если есть дальние средства поражения, то военная техника – это просто "подарок" для уничтожения.

"Россияне попали в эту "ловушку", ведь нельзя завозить технику в город", — подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал о рекордном разгроме армии РФ при попытке врага контратаковать в Волчанске в Харьковской области.

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