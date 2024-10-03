Попали в "ловушку": оккупанты потеряли выгодную позицию на одном из направлений

Армия РФ пытается восстановить позиции в Волчаньске.
После успешной зачистки украинским ГУР агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области россияне потеряли "выгодную позицию".
Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии "24 канала".
"Даже в оперативном окружении эта позиция давала возможность россиянам удерживать определенную линию обороны на этом направлении", – рассказал Свитан.
В настоящее время российская армия пытается восстановить контроль над этим направлением. В частности, используют достаточное количество крупной колонной техники. Впрочем, на данный момент захватчики успехов не имеют.
"Любая техника в городских условиях становится хорошей целью для средств поражения, артиллерии и особенно дронов. Также она теряет маневренность и, как минимум, половину боевой прочности, ведь рядом здания, ограниченный осмотр и направление стрельбы", — рассказал специалист.
По его словам, если есть дальние средства поражения, то военная техника – это просто "подарок" для уничтожения.
"Россияне попали в эту "ловушку", ведь нельзя завозить технику в город", — подчеркнул Роман Свитан.
Напомним, спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал о рекордном разгроме армии РФ при попытке врага контратаковать в Волчанске в Харьковской области.
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