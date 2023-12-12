Попали в свою же ловушку: на Запорожье оккупанты страдают от фиктивных доносов

На оккупированной части Запорожской области так называемые "доносчики" пытаются выслужиться перед оккупантами и пишут заявления на кого попало о партизанской работе.

Депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко отметил, что захватчики страдают от создания сети доносчиков на временно оккупированной территории Запорожья.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пока официальной информации нет о серии вчерашних взрывов в Мелитополе и Бердянске. Есть лишь сплетни, что это акции партизан и сейчас там проводятся антипартизанские рейды. Более того, враг сам себя переиграл. Потому что на оккупированных территориях была создана сеть доносчиков, которые регулярно доносят и имеют определенные преимущества, не имея проблем с ФСБ и полицией", - рассказал Лышенко.

По его словам, среди определенной части населения временно оккупированной территории Запорожской области появилась "мода" писать доносы на кого попало, чтобы выслужиться.

"И когда оккупантам действительно нужно найти нужную информацию, то они просто завалены этими фиктивными доносами, которые невозможно разобрать и оперативно отреагировать. Захватчики уже пытаются вводить санкции за фиктивный донос", — отметил Лишенко.

Напомним, во временно оккупированной Феодосии партизаны проникли на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка России и рассказали о больших потерях врага и эвакуации раненых оккупантов.

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