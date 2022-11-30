Попали в жилые дома и стоматологическую больницу: россияне не прекращают обстреливать Херсон

Захватчики периодически бьют по городу из разных видов ракетного и артиллерийского вооружения.
Российские оккупанты 30 ноября в очередной раз обстреляли Херсон — попали в больницу и жилые дома.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.
"Сегодня в очередной раз они попали, пострадала очередная больница — это областная стоматологическая поликлиника. И, кроме того, есть прилеты по жилым домам. Сейчас информация о пострадавших устанавливается", — отметил Плетенчук.
Стоит отметить, что 30 ноября под вражеским огнем также был Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко. Там пострадало здание заведения — выбиты окна, разбиты стены.
29 ноября российские оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне. В здании выбиты окна.
Напомним, ВСУ 11 ноября осовободили единый областной центр, который с начала полномасштабной войны удалось оккупировать России. Российские оккупанты после отступления начали из артиллерии обстреливать Херсон. Эти атаки усиливаются.
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