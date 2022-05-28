Попали во двор: оккупанты обстреляли жилой район Николаева, есть раненые

Попали во двор: оккупанты обстреляли жилой район Николаева, есть раненые

В Николаеве 28 мая оккупанты обстреляли двор, повредили дома. В результате атаки пострадали мирные жители.

Всех пострадавших забрала "скорая".

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.

"Утром Николаев снова обстреляли. Попали прямо во двор жилого района, 20 метров от детского сада. "Освободили" николаевцев от окон и фасадов", — подчеркнула она.

В результате обстрела пострадали мирные жители.

Фото: Николаевский областной совет

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 310 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области", — отметила председатель облсовета.

Ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Чернобаевку. В результате вражеской атаки шесть человек получили ранения. Один житель погиб.

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