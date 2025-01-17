"Попали все-таки": в России дроны подожгли еще одну крупную нефтебазу (видео)

Местные власти сообщили о "вспышке" на территории промышленного предприятия из-за атаки БПЛА.

Вечером в пятницу, 17 января, в результате атаки дронов вспыхнула нефтебаза в городе Людиново Калужской области РФ.

Видео момента "прилета" и пожара публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах слышно, как очевидец говорит: "Попали все-таки".

Над предприятием поднимаются вверх гигантские языки пламени и клубы дыма.

В России дроны подожгли еще одну крупную нефтебазу

Официально местные российские власти сообщили о "вспышке" на территории промышленного предприятия из-за атаки БПЛА.

Очевидно, речь идет о нефтебазе АО "Калуганефтепродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины и которую ранее атаковали украинские дроны.

Напомним, вечером в среду, 15 января, во время масштабной атаки беспилотников на стратегические объекты на территории Российской Федерации загорелась нефтебаза в Воронежской области.

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