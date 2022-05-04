"Попасная в огне": в Японии создали карту разрушений Луганской области

"Попасная в огне": в Японии создали карту разрушений Луганской области

Враг пытается взять под контроль территорию Луганской области и обстреливает города и поселки.

Исследовательская группа Токийского университета создала цифровую карту, на которой визуализировано разрушение в Луганской области в результате российского вторжения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Спутники, используя инфракрасное излучение, показали, что за последний месяц в нескольких городах Луганской области один за другим вспыхивали большие пожары, что свидетельствует о жестоких атаках со стороны России", — говорится в сообщении.

На цифровой карте видно, что наибольшие разрушения получила Попасная.

Фото: Hidenori Watanave, Ph.D., Твиттер

"Попасна в огне. На карте ясно видно, как Россия уничтожает только "стратегические объекты", — отметил Гайдай.

Напомним, российские оккупанты продолжают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Командование захватчиков пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

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