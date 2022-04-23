Попасная на Луганщине под плотным огнем российских оккупантов: погибли два человека

Попасная на Луганщине под плотным огнем российских оккупантов: погибли два человека

Российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные населенные пункты в Луганской области.

Только за прошедшие сутки военные армии Российской Федерации 12 раз обстреляли жилищную инфраструктуру региона. Больше всего досталось Попасному. Именно этот город уже долго находится под плотным огнем оккупантов страны-агрессора.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в городе несколько недель продолжаются уличные бои. Кроме того, российская армия постоянно покрывает огнем многоэтажки и частные дома. "Только вчера местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Правда, выдержали не все", — подчеркнул он.

Накануне вечером погиб 66-летний попаснянин. Его жена ранена. Также получил несовместимые с жизнью ранения еще один местный житель

Гайдай также отметил: кроме Попасной, повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Лисичанске и Новодружеске.

Как сообщалось, россияне завезли в Мариуполь инженерное подразделение для разминирования припортовой инфраструктуры. Также в почти полностью уничтоженном городе военнослужащие Российской Федерации не прекращают блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь", в хранилищах которого находятся мирные люди.

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