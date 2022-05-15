Попасная после "освобождения" россиянами: как выглядит город (фото)

Попасная после "освобождения" россиянами: как выглядит город (фото)

Оккупанты разрушили город. Сейчас там находятся мирные жители, которые не эвакуировались.

С 8 мая разбитую Попасную контролируют российские военные, а сам город разрушен до основания. Под оккупацией осталось более полутора тысяч жителей, которые выезжать не согласились.

В захваченной Попасной российские военные разыскивают мирных жителей, обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят их в оккупированные еще в 2014 году территории — в Первомайск и Стаханов.

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В Сети появились фото из разрушенной до основания Попасной.

На фотографиях ниже можно увидеть часть "русского мира", которую сюда хотят принести российские оккупанты: уничтожены многоэтажки, где жили тысячи украинцев, разрушены частные дома, где также была жизнь. Теперь – это руина и пустота.

Фото: Telegram-канал "Вартови Еспресо"

Из-за боевых действий в Луганской области уничтожены почти все объекты критической инфраструктуры. В области отсутствует электричество и водоснабжение.

"Уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось — россияне уничтожают все на своем пути. Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля", — сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его информации, те линии электропередач, которые не полностью разрушены, отремонтировать мешают постоянные обстрелы. По состоянию на 13 мая Луганщина полностью обесточена, также отсутствует водоснабжение.

Российские оккупационные войска пытаются взять Луганщину в кольцо и оцепить украинских военных в районе Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

"Наблюдаем скопления российской техники возле Попасной. Оккупанты не отказались от идеи отрезать Луганщину, захватив дорогу Лисичанск-Бахмут, тем самым оцепив наши войска в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске", — сообщил Гайдай.

По состоянию на 15 мая бои продолжаются под Северодонецком в поселках Щедрищиво и Вороново.

В Луганской области вражеская пехота попыталась еще раз штурмовать Рубежное и Попасную (на жестовом языке)

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