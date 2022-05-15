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Попасная после "освобождения" россиянами: как выглядит город (фото)

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Попасная после "освобождения" россиянами: как выглядит город (фото)

Оккупанты разрушили город. Сейчас там находятся мирные жители, которые не эвакуировались.

С 8 мая разбитую Попасную контролируют российские военные, а сам город разрушен до основания. Под оккупацией осталось более полутора тысяч жителей, которые выезжать не согласились.

В захваченной Попасной российские военные разыскивают мирных жителей, обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят их в оккупированные еще в 2014 году территории — в Первомайск и Стаханов.

В Сети появились фото из разрушенной до основания Попасной.

На фотографиях ниже можно увидеть часть "русского мира", которую сюда хотят принести российские оккупанты: уничтожены многоэтажки, где жили тысячи украинцев, разрушены частные дома, где также была жизнь. Теперь – это руина и пустота.

© Telegram-канал
Фото: Telegram-канал "Вартови Еспресо"

Из-за боевых действий в Луганской области уничтожены почти все объекты критической инфраструктуры. В области отсутствует электричество и водоснабжение.

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"Уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось — россияне уничтожают все на своем пути. Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля", — сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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По его информации, те линии электропередач, которые не полностью разрушены, отремонтировать мешают постоянные обстрелы. По состоянию на 13 мая Луганщина полностью обесточена, также отсутствует водоснабжение.

Российские оккупационные войска пытаются взять Луганщину в кольцо и оцепить украинских военных в районе Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

"Наблюдаем скопления российской техники возле Попасной. Оккупанты не отказались от идеи отрезать Луганщину, захватив дорогу Лисичанск-Бахмут, тем самым оцепив наши войска в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске", — сообщил Гайдай.

По состоянию на 15 мая бои продолжаются под Северодонецком в поселках Щедрищиво и Вороново.

В Луганской области вражеская пехота попыталась еще раз штурмовать Рубежное и Попасную (на жестовом языке)

В Луганской области вражеская пехота попыталась еще раз штурмовать Рубежное и Попасную (на жестовом языке)

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