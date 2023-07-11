Попасть "на подвал" стало в разы легче: Генштаб сообщает о жестоких репрессиях в оккупации из-за паспортов РФ

Также оккупанты угрожают местным жителям, что в случае отсутствия паспорта РФ, граждан принудительно депортируют в Сибирь.

На временно захваченной территории Херсонской области набирают обороты репрессии против граждан Украины.

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке 11 июля.

"Попасть на подвал стало в разы легче, так как местные коллаборанты, желая выслужиться перед РОВ, постоянно осуществляют клевету на граждан, проводят безосновательные проверки. Также оккупанты угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта РФ, граждан принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество", — говорится в сообщении.

Командование Генштаба добавляет, что авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и станцию РЭБ противника.

Напомним, ранее суд в Ростове-на-Дону (РФ) объявил так называемые "приговоры" пяти крымским татарам, являющимся фигурантами по делу "второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

Также разведка Британии привела пример с 9 мая 2023 года. В России работник дома престарелых пришел на работу в сине-желтой куртке и поэтому имел проблемы с властью.

обвинены в "террористической деятельности".

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