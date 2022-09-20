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"Пополнила подводный флот оккупантов": попытки создания переправы через Днепр успеха не имели

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"Пополнила подводный флот оккупантов": попытки создания переправы через Днепр успеха не имели

Фото: Associated Press

Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

  • Приведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот кафиров.
  • В течение боевого дня враг также продолжал обстрелы украинских позиций вдоль линии фронта, по прилегающим территориальным общинам, нанес 3 авиационных и 3 ракетных удара.
  • В Криворожском районе Днепропетровской области враг продолжал шантаж ракетными ударами по критической инфраструктуре. Обошлось без жертв.
  • По Баштанскому району Николаевщины вечером избивал реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" и впоследствии еще и из зенитно-ракетных систем С-300. Поражены открытые участки местности, сельскохозяйственные угодья. Без человеческих утрат.

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