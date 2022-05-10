Пополнили запасы боеприпасов и усилили воздушную разведку: на Изюмском направлении оккупанты готовятся к наступлению

Пополнили запасы боеприпасов и усилили воздушную разведку: на Изюмском направлении оккупанты готовятся к наступлению

На Изюмском направлении русские военные продолжают создавать благоприятные условия для перехода к наступлению.

Для этого захватчики пополняют запасы боеприпасов и материально-технических средств, а также усиливают воздушную разведку.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для этого пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку", — говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе также сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вражеских войск не зафиксировано. Происходило перемещение военной техники вооруженных сил Беларуси в рамках проверки боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений.

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