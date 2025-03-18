Попович рассказал о последствиях перемирия: как его использует Россия и что ждет Украину

Денис Попович объяснил, что каждая из сторон будет использовать перемирие в свою пользу.

Перемирие дает шанс России укрепить свои позиции, прекратить мобилизацию в Украине и сохранить военную помощь. Украина, в свою очередь, готовится к возможным нарушениям со стороны РФ и будет использовать это время для усиления своей обороны.

Такой информацией в эфире Украинского радио поделился военный аналитик Денис Попович.

"Каждая из сторон будет его использовать. Это абсолютно бесспорно. И реакция Российской Федерации свидетельствует о том, что они очень боятся того, что мы будем его использовать. Потому что одно из условий Путина, которое он выдвинул на прошлой неделе – это гарантия того, что украинская армия не будет проводить мобилизацию, не будет усиливаться, не будет обучать людей. Путин хочет получить гарантии". он.

По его словам, россияне этого боятся, и они это понимают, украинская сторона тоже это понимает.

"Понимаем и мы, что любое прекращение огня — это возможность для россиян также укрепиться и подготовиться к будущим наступлениям. И об этом раздаются заявления от наших руководителей. Поэтому каждая сторона будет готовиться. Каждая сторона будет понимать, что это перемирие может быть нарушено, и к этому нарушению нужно быть готовым". "Мы должны это понимать. Они будут дальше готовиться к продвижению".

Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.

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