Поправился, изменился цвет кожи и манера общения: стало известно о состоянии здоровья Кадырова

На фоне слухов о смерти Кадырова начала распространяться информация о том, что он очень болен.

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Об этом якобы было известно еще полгода назад, когда тот появлялся на видео — по ним можно было заключить, что он болен.

Об этом в интервью "Униану" рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, Кадыров за шесть месяцев в два раза увеличился в размере, он стал неразборчиво говорить и иметь нетипичный цвет лица.

"Кадыровский случай – это самый легкий случай из всех. О Путине и двойниках и онкологии – это чаще всего спекуляции или догадки, более или менее обоснованные, с Кадыровым все проще, не надо догадываться – просто посмотреть его видео достаточно. Надо не иметь глаз и ушей, чтобы не понять, что с человеком происходит что-то ненормальное. Абсолютно всем понятно, что Кадыров болен", — сказал Сергей Жирнов.

Он также добавил, что у Кадырова есть врач из Иордании и время от времени его возят лечить от наркозависимости на Ближний Восток.

Что интересно, Жирнов подчеркивает, что на Кавказе совсем нет секретов: если что-то происходит, то это очень быстро расходится соцсетями и ближайшими родственниками.

"Если в Российской Федерации где-то на Камчатке что-то делается — это до нас дойдет с большим трудом, потому что, несмотря на интернет, все-таки это очень далеко. А Чечня совсем близко. И там все "Тик-токовое" и "инстаграммное", и поэтому если что-то происходит, это очень быстро расходится", — добавил Жирнов.

Напомним, что представитель чеченской диаспоры объяснил, почему в Москве молчат о Кадырове.