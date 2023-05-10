"Попробуют сделать это космически": почему россияне на 9 мая не объявили о "взятии" Бахмута — объяснение эксперта

Враг понимает, что взять город-крепость Бахмут, где недавно ВСУ взяли в плен оккупанта, ему не удастся, но будет продолжать делать вид, что все идет по плану.

Такое мнение высказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона военный аналитик Алексей Гетьман.

Он напомнил, что сроки захвата города менялись множество раз: “Во время своего выступления на Красной площади Путин сказал, что они будут продолжать бороться с терроризмом, который они защищают жителей Донбасса. Ничего нового он не сказал, все нарративы стары. Относительно взятия Бахмута сроки изменялись 15 или 16 раз. Они говорят, что этот город нужно уволить, а на самом деле захватить”.

Затем враг даже сменил риторику и заявил, что нужно захватить этот город до начала контрнаступательных действий ВСУ. “Далее они снова перешли к датам и это было 9 мая. У них опять ничего не вышло. Они могут устанавливать другие даты”, – отметил эксперт.

По его словам, стоит обратить внимание на то, что говорил главарь ПИК "Вагнер" Пригожин относительно того, что Бахмут уже не является столь важным стратегическим военным городом, поэтому не так важно, захватят его или нет и что нужно продолжать боевые действия в других местах.. "Слушать этот бред становится уже смешно", — прокомментировал Алексей Гетьман.

Эксперт отметил, что накануне россияне даже не попытались подать новость о захвате Бахмута, хотя для них это норма: “Раньше они хоть немного опирались на какие-то военные факты, но сейчас они этого не делают. Произошло событие действительно или нет – неважно. В СМИ это людям входит. Но все эти новости смотрят люди и в других странах, в том числе в Украине. Они даже придумали, что захватили Бахмут юридически. Я не думаю, что россияне снова будут говорить, что захватили Бахмут, хотя вполне возможно, что они заявят, что сделали это космически или ментально».

Напомним, в одном из недавних видео основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта. Тогда, по его словам, из-за побега 72-й бригады погибло пол тысячи "вагнеровцев".

Впоследствии бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что во время успешного наступления ВСУ на позиции кафиров в Бахмуте бежали не 72-я бригада РФ, а наемники ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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