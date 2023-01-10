Попросила строить школы, а не спонсировать войну: в РФ на депутата написали донос

В Республике Карелия (Россия) на депутата от оппозиционной партии "Яблоко" Эмилию Слабунову составили протокол из-за "дискредитации" армии России.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Отмечается, что поводом стало ее выступление на одном из местных заседаний, где она призвала тратить деньги на школы, а не на войну.

Доносы в МВД, ФСБ и Следственный комитет на Слабунову написал местный депутат от "Единой России" Леонид Лиминчук. В них он процитировал отрывок из выступления Слабуновой, которым она, по его мнению, "дискредитировала" российскую армию.

"Важно, чтобы строились школы, и на те налоги, которые зарабатывают их родители, и они поступают в бюджет, чтобы эти налоги тратились не на военные операции там специальные, не специальные и всякие разные, а на строительство школ, чтобы детям не приходилось учиться в две смены, а в некоторых регионах – в три", — сказала Слабунова.

По делу о "дискредитации армии" Слабуновой как должностному лицу может грозить штраф до 200 тыс. рублей.

Напомним, в Генштабе сообщили подробности об уничтожении вражеского судна, о котором говорилось в сведении потерь РФ.

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