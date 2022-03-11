Популярная антивирусная программа Avast останавливает работу в России и Беларуси

О выходе с российского рынка заявили уже более 160 компаний.

Популярное антивирусное приложение для компьютеров, планшетов и смартфонов Avast останавливает работу в России и Беларуси.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Отмечается, что компания полностью прекратила поставки всех продуктов в Россию и Беларусь, а также остановила все операции по маркетингу и продажам.

"Мы немедленно отменили доступность всех наших продуктов в России и Беларуси и приостановили все маркетинговые и операции по продажам в этих странах... Наш бизнес, который ежегодно приносит около 2,5 миллиона долларов налога с продаж только российскому правительству, никоим образом не будет брать участие в действиях России. Поэтому приостановление нашего бизнеса в России и Беларуси верно, поскольку мы осуждаем действия России в Украине", — говорится в заявлении Avast.

В то же время, в компании подчеркнули, что в Украине они наоборот расширяют свои позиции и бесплатно предоставляют пользователям-плательщикам продукты премиум-класса.

Avast Software – чешская транснациональная корпорация, разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день. Из-за российской агрессии ряд мировых и европейских компаний заявил о выходе из РФ. Так, по состоянию на 11 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более 160 компаний.