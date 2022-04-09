Популярная у россиян оффшорная зона заморозила $7,3 млрд средств олигархов из РФ – Ермак

Это произошло в рамках антироссийских санкций.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Каймановы Острова заморозили $7,3 млрд средств российских олигархов.
Об этом он написал в Telegram.
"Каймановы Острова заморозили $7,3 млрд средств российских олигархов в рамках санкций. Напомню, что это популярная у россиян оффшорная зона и здесь такая беда", — отметил Ермак.
Накануне руководитель ОП подчеркнул, что российские банки пытаются обходить санкции и передают иностранные активы своим клиентам брокерам.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В частности, они затронули и банковскую систему. Это привело к обесцениванию рубля. Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам РФ прекратили продавать наличную валюту.
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