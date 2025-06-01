Попытаются мощно ударить баллистическими ракетами: авиаэксперт о дальнейших действиях россиян

В ближайшее время россияне будут пытаться ударить мощно

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После фантастического удара, который в рамках операции «Паутина» нанесла Украина по авиации России, не стоит забывать и о комплексах «Искандер-М» — баллистике, которой россияне также атакуют в дополнение к «Шахедам». В ближайшее время РФ будет пытаться мощно ударить, применив баллистические ракеты.

Об этом предупредил эксперт по авиации Константин Криволап в эфире «24 Канала».

Он отметил, что в рамках спецоперации «Паутина» был нанесен фантастический удар, после которого России оправиться будет невозможно. Под атакой украинских дронов оказались, в частности, аэродиром РФ «Оленья», где были поражены Ту-95МС. Более того, удар пришелся по самолетам Ту-22м3, Ту-160, Ил-76, Ил-78, А-50. В общей сложности поражено 34% стратегических самолетов, которые были носителями крылатых ракет.

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Теперь ракетных российских ударов по Украине станет меньше, но угроза атак остается.

По словам эксперта, Россия не производит ни Ту-95, ни Ту-160, ни Ту-22м3 — бомбардировщик, которым враг пытается заменить всю стратегическую авиацию.

Криволап рассказал, что у россиян были большие планы перспективного авиакомплекса дальней авиации «Посланник», работы начали в 2007 году. Были заявления, что в конце 2025 года в части поступят 30-50 этих самолетов, но это просто разговоры, пока ничего не было представлено.

Так что то, что применять крылатые ракеты Россия будет значительно меньше — 100%.

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«Россияне уже не выйдут на цифры, которые были. Больше не способны будут запустить по 100 крылатых ракет за ночь никогда», — считает Криволап.

Однако для Украины основная угроза кроется не в крылатых ракетах, а в дронах разных типов, в частности «Шахед». Их россияне модернизируют. В них будет дальше применяться большая реактивная тяга, что увеличит их скорость. Кроме того, враг планирует улучшить сопротивление средствам РЭБ и боевую часть своих беспилотников.

«Не стоит забывать и о комплексах „Искандер-М“, это баллистика, которой россияне также атакуют в дополнение к „Шахедам“. В ближайшее время россияне постараются ударить мощно, применив баллистические ракеты», — предупредил авиаэксперт.

Напомним, 1 июня СБУ провела историческую спецоперацию «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах.

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Среди потерь россиян разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири.

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